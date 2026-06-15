2016-2020 yılları arası hiç çıkmadıkları yurtdışından sahte “uzaktan lise diploması” alarak Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) dolandıran 419 kişinin diplomaları Danıştay kararı ile iptal edildi.

İptal edilenler arasında Çorum'dan da 51 sahte diploma olduğu ortaya çıktı.

Yurt dışına çıkmadıkları halde sahte "uzaktan lise diploması" alarak denklik belgesi düzenleten 419 kişinin diploması Danıştay kararıyla iptal edildi. Danıştay, YÖK'ün bu diplomalarla yapılan başvuruların işleme alınmaması ve mevzuata aykırı kayıtların iptal edilmesine ilişkin düzenlemesini hukuka uygun buldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre, yurt dışı lise diplomasına dayanarak denklik alan 450 öğrenciden 419'unun belgesini mevzuata aykırı şekilde aldığı tespit edildi.

CHP'li Uğur Kalkan, sürecin 2020'de yapılan ihbarlarla başladığını belirtti. Kalkan, bazı kişilerin Türkiye'de lise eğitimi aldığı halde yurt dışında okumuş gibi belge sunduğunu söyledi.

Kalkan'ın aktardığına göre sahte belgelerle hukuk fakültelerine 204, tıp fakültelerine 80, eczacılığa 54, diş hekimliğine 44, mühendisliğe 28, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine ise 13 kişi yerleşti.

ÇORUM'DA 51 SAHTE DİPLOMA

CHP'li vekil, Bursa ve Nilüfer'den 83, Çorum'dan 51, Ankara'dan 34, Ordu'dan 20, İzmir'den 4 sahte denklik alındığını belirterek, en çok sahte denklik belgesinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından verildiğini açıkladı.