Hakim Ömer Güven, Çorum Ticaret Mahkemesi Başkanı oldu.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi doğrultusunda, Samsun BAM 6. Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Güven, Çorum Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak atandı.
Ticaret Hukukunda Tecrübeli İsim
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki görev süresi boyunca zorlu ve kritik dosyalarda gösterdiği hukuki titizlikle tanınan Hakim Ömer Güven, bundan sonraki süreçte Çorum’da adalet hizmeti verecek.
Yeni Çorum Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Güven’in önümüzdeki günlerde Samsun’daki görevinden ayrılarak Çorum’da mesaisine başlaması bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar