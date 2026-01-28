Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, 2025’te yüzde 3,5 reel büyüme kaydedildiğini açıklayan Halkbank Genel Müdürü, 2026 yılı için büyüme hedefinin yüzde 3,8 olduğunu duyurdu.

TSO Kültür ve Konferans Salonunun açılış töreninde konuşma yapan Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılını yıllık bazda yüzde 3,5 büyümeyle kapattığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2026 yılı için hedeflenen büyüme oranının yüzde 3,8 olduğunu söyledi.

‘İHRACAT BAZLI BÜYÜMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ’

Enflasyondan arındırılmış reel büyümeye dikkat çeken Osman Arslan, 2026’nın ekonomik görünüm açısından 2025’e kıyasla daha olumlu geçmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin imalat ve ticaret ağırlıklı bir ekonomi olduğunu belirten Arslan, “Gayri safi milli ekonomimiz içerisinde sektörel bazda katkılara baktığımızda imalat sanayi ve toptan, perakende ticaretin ikisi tek başına yüzde 30’u geçiyor. Ekonomideki her sektör önemli ama özellikle imalat yani üretim tarafına ağırlıklı önem vereceğiz. Bu noktada da ekonomi yönetimimiz imalat sanayine ve sanayi sektörüne önemli katkılar sağlayacak programları oluşturacak” dedi.

‘İŞSİZLİK ORANLARI DÜŞÜYOR’

İşsizlik oranlarının düştüğüne de dikkat çeken Arslan, “Ekonomideki büyüme istihamda oluşturan bir büyüme. Burada da önemli gelişmeler oluyor. İhracat en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Türkiye ekonomisinin ihracat bazlı büyümesi son derece önemli. Burada da Çorum bütün iller arasında 12. sıraya yükseldi. Bu önemli. İnşallah ilk 5’e girmek için hep birlikte çalışacağız. Bu bölgenin de Çorum’un da bu potansiyeli var” diye konuştu.