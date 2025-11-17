Çorum'u yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Delice-Sungurlu Çorum hızlı tren projesi tüm hızıyla ilerliyor.

Çorum'u ulusal yüksek hızlı tren ağına entegre edecek olan Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren projesi, inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge halkının merakla beklediği bu önemli ulaştırma girişimi için belirlenen nihai hedef 2029 yılı sonunda projenin tamamlanarak hizmete alınması.

Bu devasa projenin şantiyelerinde, hattın zamanında bitirilmesi amacıyla yaklaşık 3 bin kişilik büyük bir ekip görev yapıyor.

Hatta hizmete girdiğinde Ankara-Çorum arası seyahat süresinin 1 saat 15 dakikaya düşeceği öngörülüyor.

ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN GÜZERGAHI NEREDEN GEÇİYOR?

Kırıkkale-Delice-Çorum hızlı tren hattı olarak da bilinen bu etap, mevcut Ankara-Sivas YHT hattından ayrılarak sırasıyla Delice, Sungurlu ve Çorum güzergahını izleyecek.

Saatte 200 kilometre operasyonel hıza uygun olarak tasarlanan hat, modern demiryolu mühendisliğinin en iyi örneklerini sergileyecek teknik yapılarla donatılıyor. Proje kapsamında, zorlu coğrafi koşulları aşmak için 8 adet tünel ve uzun mesafeleri konforlu hale getirecek 26 adet köprü ve viyadük inşa ediliyor. Ayrıca, güvenli ve kesintisiz trafik akışını sağlamak amacıyla 16 adet üst geçit ve 84 adet alt geçit de proje dahilinde tamamlanacak.

ÇORUM HIZLI TREN HATTINDA KAÇ İSTASYON OLACAK?

Delice-Çorum hızlı tren güzergahı üzerinde toplamda 5 yeni istasyonun hizmete girmesi planlanıyor. Bu istasyonlar; Delice, Sungurlu ve Çorum şehirlerinde konumlanacak olup, hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor.

Projenin güzergahı üzerindeki tarihi öneme sahip bir nokta olan Alacahöyük'te ise ana demiryolu hattına paralel bir hat olan sayding kurulması öngörülüyor. Bu sayding, özellikle yük ve lojistik operasyonları için stratejik bir bekleme ve manevra noktası işlevi görecek.

ÇORUM HIZLI TREN PROJESİ TAMAMLANDIĞINDA SEYAHAT SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Çorum hızlı tren projesinin en dikkat çekici faydalarından biri, Ankara-Samsun arasındaki toplam seyahat süresini rekor seviyede kısaltacak olması. Delice-Çorum hattının yanı sıra, devamında planlanan Çorum-Merzifon-Samsun kesiminin de tamamlanmasıyla birlikte, iki büyük şehir arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.

YILDA 12 MİLYON YOLCU

Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi, sadece yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için kritik öneme sahip yük taşımacılığında da iddialı hedefler belirledi.

Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte, hat üzerinde yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması bekleniyor.

Bu hedefler, hattın tamamının (Ankara-Samsun) lojistik açıdan Kuzey Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olma potansiyelini güçlendirecek.