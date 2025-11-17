Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor galibiyet serisin yedi maça çıkardı.

Temsilcimiz onuncu maçında sekizinci galibiyetini evinde 1954 Adanaspor’u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan maç çok çekişmeli başladı. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette heyecan uzatmaya kadar devam etti. 24-24 eşitliğin ardından ikinci uzatmada Sungurlu Efeleri üst üste iki sayı bularak seti 27-25 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ilk sette olduğu gibi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu setin final bölümünde tecrübe ise rakibini iki kez hataya zorlayan Sungurlu Belediyespor seti 25-23 alarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı ve rakibin direncini düşürdü.

Üçüncü sete çok iyi başlayan temsilcimiz peş peşe hücumda bulduğu sayılarla rakibinin sete ve maça ortak olmasına izin vermedi ve aradaki farkı açarak Adana takımının direncini bitirdi.

Son bölümde bu farkı koruyarak seti 25-17 kazanan Sungurlu Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak galibiyet serisini yedi maça çıkardı ve 23 puanla lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.