Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' kapsamında, Ankara-Samsun arası Yüksek Hızlı Tren projesi, 2053 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

SAMSUN YÜKSEK HIZLI TREN NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Ulaştırma 2053 Vizyonu'na göre 2053 yılına kadar yapılacak çalışmalarla Samsun, Rize ve Trabzon Yüksek Hızlı Tren'e kavuşacak.

Bakanlığın hazırladığı ana planda Samsun-Mersin, Delice-Samsun Otoyolu da 2053 yılına kadar tamamlanacak projeler arasında.

Hayata geçirilecek Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren Projeleri'nde ise Merzifon-Samsun hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2026-2035 yılları arasında bitirilmesi planlanıyor.