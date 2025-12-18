Çorum Eczacı Odası’nın 450 m² kapalı alana sahip yeni hizmet binasının proje süreci tamamlandı. Nisan ayında taşınılması, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde ise resmî açılışının yapılması planlanan bina, mesleki eğitim ve kurumsal yapıyı güçlendirecek bir merkez olarak tasarlandı.

Çorum Eczacı Odası, mesleki faaliyetlerini daha işlevsel ve kurumsal bir ortamda sürdürebilmek amacıyla planladığı yeni oda hizmet binası projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Toplam 450 m² kapalı kullanım alanı ve 50 m² arşiv alanına sahip olacak yeni hizmet binasının mimari vaziyet planı, kroki ve taslak görsel çalışmaları tamamlanarak uygulama projesi sürecine geçildi.

Yapının işlevselliğini ve uzun vadeli kullanım verimliliğini artırmak amacıyla uygulama aşamasında konferans salonu ve yönetim birimlerinde mimari revizyonların gerçekleştirildiği belirtilerek, projenin nihai hâline kavuşturulduğu ifade edildi.

ECZACILIK GÜNÜ’NDE AÇILMASI PLANLANIYOR

Hazırlanan iş akış programı doğrultusunda, Nisan ayı içerisinde yeni hizmet binasına taşınılması, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 187. yılı – Eczacılık Günü’nde ise resmî açılışın gerçekleştirilmesi planlandığı belirtildi.

Yeni bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını vurgulayarak, yeni yapının eczacılığın yalnızca bugününe değil, yarınına da yatırım niteliği taşıdığını, eczacının birinci basamak sağlık hizmetindeki rolünü güçlendiren, mesleki eğitimi ve kurumsal yapıyı ileri taşıyan bir merkez olarak planlandığını ifade etti.

Çorum Eczacı Odası, yeni hizmet binasıyla birlikte meslek örgütlenmesini daha da güçlendirmeyi, üyelerine daha nitelikli hizmet alanları sunmayı ve bilimsel eczacılık anlayışını kurumsal bir zeminde ileri taşımayı hedefliyor.