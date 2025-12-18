Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, belediyede görev yapan kamu görevlilerini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme için Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile sendika yetkilileri arasında imza töreni düzenlendi.

Gelgör, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Törene Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat- Çorum -Nevşehir Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Babaarslan, Bekir Sungur, Erdal Öztürk ile kurum temsilcisi Nadir Öksüz katıldı.