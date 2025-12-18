Altı Nokta Körler Derneği, şehir merkezinde yaya güvenliğini artırmak için önerilerde bulundu. Dernek yetkilileri, özellikle İnönü ve Gazi Caddelerinde yaya geçitlerinin sayısının planlı ve teknik bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesini talep etti.

MEVCUT DURUM RİSK OLUŞTURUYOR

Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada, İnönü ve Gazi Caddesi’nde mevcut trafik yoğunluğu ve yaya geçitlerinin çokluğu nedeniyle, yaya önceliği uygulamasının sahada istenen etkiyi oluşturamadığı gözlemlendiği belirtildi.

Sürücülerin yaya geçidine yaklaşırken gösterdiği hassasiyetin zayıflatıldığı belirtilen açıklamada, bu durum en çok görme engelli yayaların can güvenliğini riske atıldığı ifade edildi.

YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu tabloyu daha da olumsuz hale getiren önemli bir başka husus ise; sağlıklı bireylerin, 10–20 metre mesafede yaya geçidi bulunmasına rağmen, yaya geçidini kullanmadan yolun ortasından geçmeyi tercih etmesidir. Bu davranış, yaya geçidi ve yaya önceliği bilincini zedelemekte; sürücüler açısından da yaya geçitlerine karşı algının değerini düşürmektedir.

Unutulmamalıdır ki, yaya geçidini kullanmayan her birey, farkında olmadan kurallara uyarak hareket eden görme engelli bir yurttaşın güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

ÇÖZÜM: PLANLI VE TEKNİK DÜZENLEME

Bu kapsamda önerimiz şudur: Yaya önceliğinden kesinlikle taviz vermeden, Çorum merkezinde özellikle İnönü Caddesi ve Gazi Caddesi’nde yaya geçidi sayılarının planlı ve teknik bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, trafiğin daha akıcı işlemesine, sürücülerin yaya geçitlerinde durma refleksinin güçlenmesine, yayalar ve özellikle görme engelliler için geçiş güvenliğinin daha net ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE DENETİM ÖNEMLİ

Ayrıca, yaya geçidi kullanımına yönelik toplumsal bilinç ve denetimin artırılması, yaya önceliği kültürünün gerçek anlamda yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Az ama doğru planlanmış, erişilebilir ve herkes tarafından kullanılan yaya geçitleri hem trafik güvenliği hem de engelli bireylerin yaşam hakkı için vazgeçilmezdir.” (Haber Merkezi)