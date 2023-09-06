Çorum-Samsun karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 21 yaşındaki genç hafız Lütfullah Avcı yaralandı.
Kaza, Çevre yolunda (Yeni Şehir Stadyumu yakını) meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Lütfullah Avcı idaresindeki 19 ADE 146 plakalı otomobil, Çorum-Samsun karayolu üzerindeki toptancılar kavşağına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada direksiyon başındaki genç sürücü hafız Lütfullah Avcı, yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. Sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.