Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Çorum’dan 21 yıl aradan sonra TBMM’ye milletvekili gönderiyor olmanın haklı gururunu şükrederek yaşıyoruz.” dedi.

MHP’ye ve Cumhur İttifakı’na destek veren tüm Çorumlular’a teşekkür eden İl Başkanı Karapıçak, seçimin ikinci turunda ‘hep birlikte Türkiye’yiz’ iradesi ile istikrarın süreceğine, istiklalin korunacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatlarla yeni zaferlere ulaşmak üzere çalışmalara başladıklarını belirten Karapıçak, şu açıklamayı yaptı:

“Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği ‘21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda ilimizden 21 yıl aradan sonra TBMM'ye milletvekili gönderiyor olmanın haklı gururunu şükrederek yaşıyoruz.

Öncelikle bizlere, Çorum'umuzda hemşehrilerimize hizmet etme imkânı vererek bu gururu yaşamamızı sağlayan, Türk dünyasının bilge lideri saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin saygı ve hürmetle teşekkürlerimizi sunuyorum.

‘Çorum için gelecek Milliyetçi Hareket’ diyerek çıktığımız bu yolda bizleri saygıdeğer Genel Başkanımıza mahcup etmeyerek teveccüh ve desteklerini esirgemeyen muhterem Çorumlu hemşehrilerimize şahsım, teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız adına da en kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.

‘İSTİKRARIMIZ SÜRECEK, İSTİKBALİMİZ KORUNACAK’

Sorumluluk alanlarında teşkilat disiplini ile çalışmalarını yürüterek aziz hemşehrilerimize Milliyetçi Hareket’in hedeflerini anlatan, Cumhur İttifakı ruhuyla sahada çalışmalarını gerçekleştiren değerli il yönetimime, KAÇEP Birimi Başkan ve üyelerine, tüm ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve Belediye Meclisi üyelerimize, il ve ilçe ocak başkanlarımız ve yönetimlerine, sendikamız, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarımız ve yöneticilerine, değerli muhtarlarımıza, önceki dönemlerde görev yapmış olan ve Milliyetçi Hareket’in ilimizdeki başarısına destek olan il ve ilçe başkanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca aday adaylığı sürecinden başlayarak son ana kadar saha çalışmalarında yer alan 28. dönem milletvekili aday adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve özellikle, ilimizin sorunlarına hakim, bilgisi ve 21. dönemde edinmiş olduğu tecrübesiyle sahaya hakim olarak çalışmalarını yürüten, bizleri ve ilimizi TBMM’de en güzel şekilde temsil edeceğine inandığımız, değerli büyüğümüz Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı’ya teşekkür ediyorum.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatlarımızla yeni zaferlere ulaşmak üzere çalışmalarımıza bugünden başlayarak milletimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.

Partimize ve Cumhur İttifakı’na destek vermelerinden dolayı tüm hemşehrilerimize tekrardan teşekkür ediyor, 28 Mayıs 2023 tarihinde hep birlikte Türkiye’yiz iradesi ile istikrarımızın süreceğine, istiklalimizi koruyacağımıza yürekten inanıyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.” (Haber Merkezi)