YÜKSEL BASAR

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, Kadın Kolları Başkanlığına bağlı Mimar Sinan ve Gülabibey Mahalle teşkilatlarının hazırladığı Hıdırellez şenliğine katıldı. Şenlikte konuşma yapan Ahlatcı, AK Parti’nin 21 yıllık iktidarı dönemine yüzlerce yenilik sığdırdığını belirterek, “Partimiz, millete hizmetkar olanların buluşma noktası olmuştur” dedi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ve çok sayıda partili katıldı.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, seçimlere dair açıklamarda bulundu.

‘AK PARTİLİ OLMAK AYRICALIK’

AK Partili olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Yusuf Ahlatcı, Çorum halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çatısı altında buluşmaya davet etti.

‘HİZMETKARINIZ OLMAYA ADAYIM’

Çorumluların milletvekili değil, hizmetkarı olmaya aday olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, Çorumlu hemşirelerine telefonda bir alo diyecek kadar yakın olacağını söyledi.

‘SESSİZ YIĞINLARIN SESİ OLDUK’

AK Parti’nin kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların ise sesi olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Ölümden, zulümden kaçan milyonlarca mazlum kardeşimize kucak açtık, ev sahipliği yaptık. Bizim rotamız haktır ve adalettir. Bu yolda pusulamız millettir, milletin rehberliğidir” dedi.

‘AK PARTİ, MİLLETE HİZMETKAR OLANLARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU’

AK Parti' nin milletin inanç, tarih ve medeniyet köklerinden hız alarak kutlu hedeflere yürüyen mazlumların umudu bir parti olduğuna vurgulayan Ahlatcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ”Ümmetin duası, milletin desteği ile 21 yıla onlarca zafer ve yüzlerce yenilik sığdırmış bir davanın mensubu olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Hakkın ve halkın hizmetinde aşkla şevkle görev yapan sizlere çok teşekkür ediyorum.

AK Parti, kuruluş ilke ve esaslarına uygun olarak, millete efendilik edilen yer değil, tam tersine millete hizmetkar olanların buluşma noktası olmuştur. AK Parti, güçlü ve büyük Türkiye idealinin peşinde koşanların ve bu yola ömrünü adayanların kayıtsız-şartsız davasına dönüşmüştür.”