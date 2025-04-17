23 Nisan Ulusal Egemenlik 3+3 Basketbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde Gelişim Basketbol kızlarda ise Abdülhamit Han Ortaokulu takımı birinciliği kazandı.

Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada erkeklerde 12 kızlarda ise yedi takımda toplam 80 sporcu mücadele etti.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvada müsabakalar sonunda Gelişim Basketbolspor takımı birinci olurken Basketbol Akademispor takımı ikinci Basketbol İhtisasspor ise üçüncü oldu.

Kızlarda ise Abdülhamit Han Ortaokulu birinciliği kazanırken Potanın Perileri takımı ise ikinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.