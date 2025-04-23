Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Nurullah Müstet, açıklamasında hem tarihi iradeyi hem de çocuklara emanet edilen vizyonu vurguladı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalnızca bir yasama organı değildir” diyen Nurullah Müstet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“TBMM, İstiklâl Harbimizin kurmay karargâhıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Başkomutan olarak görevlendiren iradenin tecelligâhıdır. 23 Nisan 1920’de ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle kurulan bu Meclis, bir milletin kendi kaderini tayin ettiği en büyük siyasal ifadedir. Anahtar Parti olarak Meclis’in kuruluş ruhunu siyasi pusula olarak görüyoruz. Bugün Türk Yurdu’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş ülküsünün sicilini bozmaya yönelik her türlü girişimi reddeden, Sayın Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde hizalanmış bir Anahtar Parti vardır” dedi.

Açıklamasında 23 Nisan’ın çocuklar açısından taşıdığı tarihsel ve duygusal önemi de vurgulayan Nurullah Müstet, “23 Nisan, gökkuşağının renklerini taşıyan bir bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü yalnızca çocuklara bir bayram olarak değil, bir vizyon olarak armağan etmiştir. Çocuklar, yarının büyükleridir. Ülkenin ışığı onların zekâsıyla, yüreğiyle parlayacaktır” şeklinde belirtti.

Bugünün yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda sorumluluk günü olduğunu da kaydeden Müstet, “Unutmayalım ki çocukların gözlerindeki ışık sönerse, milletlerin yolunu kaybetmesi kaçınılmaz olur. Biz, çocuklarımıza adaletin, bilimin ve sevginin hâkim olduğu bir Türkiye bırakmak zorundayız. 23 Nisan’ı resmî bayram olarak kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova ile olan ilişkiler diplomatik hassasiyetle yürütülmelidir. Bu özel günde, KKTC ve Kosova ile ilişkilerimizin, her türlü diplomatik ve tarihî hassasiyetin üstünde tutulması gerekmektedir. Bu, yalnızca kardeşlik değil, siyasi vefa meselesidir” dedi.

“23 Nisan, Türk çocuğunun özgüvenle haykırdığı andır” diyen Müstet, “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Boz kalpaklı Kuvayı Milliyecilere, Millî Mücadele’nin kurmay kadrosuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranla; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.