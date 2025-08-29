Çorum’un Mecitözü İlçesi Konaç Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden, Kozveren Köyü’nden Gülay Yıldız’ın oğlu Mustafa Yıldız, genç yaşta hayatını kaybetti.
23 yaşındaki Mustafa Yıldız, rahatsızlığından dolayı uzun süredir Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Mustafa Yıldız, kurtarılamayarak vefat etti.
Merhumun cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Muhabir: Atila Çiğdem