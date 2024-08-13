AK Parti 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı etkinlikler yapacağını açıkladı. İl Başkanı Av. Murat Günay da Çorum'da yapacakları kutlama programına bütün vatandaşları davet etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, partinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlerden ve başarılarından gurur duyduklarını belirten Günay, partinin kuruluşundan bu yana geçen sürede, köklü değişikliklerin gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her alanda büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

PARTİDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

14 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'de parti binasında kuruluş yıl dönümleri nedeniyle etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Günay, “AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Çorum teşkilatlarında görev alan, İl Başkanlıkları, milletvekillikleri, belediye başkanlıkları ve tüm teşkilatlarda ve tüm kademelerde bulunan partimizin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bugüne kadar tüm teşkilatlarda görev yapanlardan ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bayrağı devraldık daha sonra biz de başka arkadaşlara bu bayrağı devredeceğiz. 23 yıldır olduğu gibi hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 yıl önce Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti, milletimizin teveccühüyle girdiği ilk seçimden bugüne kadar iktidarını sürdürmüş, ülkemize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmıştır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atan partimiz, ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda gerçekleştirdiği reformlarla halkımızın refah seviyesini artırmıştır.

Bizler, Çorum teşkilatı olarak partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında, AK Parti olarak yeni hedeflerimiz doğrultusunda milletimize en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız."

Öte yandan etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmasının canlı olarak takip edileceği belirtildi.