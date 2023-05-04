YÜKSEL BASAR

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Akkent’te miting düzenlendi. Mitingte konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, milletvekili seçildiği takdirde 24 saat Çorumluların hizmetinde olacağını kaydetti.

Mitinge Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Adayları Av. Oğuzhan Kaya ile Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve partililer katıldı.

Alanda toplanan partililere hitaben bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçilmesi halinde 24 saat Çorumluların hizmetinde olacağını söyledi.

‘BİZE OMUZ VERİN, BİZİ YÜREKLENDİRİN’

Türkiye’nin çok önemli bir seçim süreci yaşadığını ifade eden Zeki Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu seçim yüzyılın seçimi. Bizim için davamıza zarar vermek ölmekle eşdeğerdir. Bizim için Ayasofya’nın kapısına kilit vurmak ölmekle eşdeğerdir. Bizim için başörtülü bacılarımızın kurumlara alınmaması ölümle eşdeğerdir. O yüzden kutsal olanlarımıza el uzatılmaması, ortadan kaldırılması için, bizim camimize kışlamıza, ordumuza, milletimize zarar verecek namahrem elinin değmemesi için, Güneydoğu’da ve Doğu’da PKK ve onun eşlerinin hesaplarının tutmaması için gelin bize omuz verin, gelin bizi yüreklendirin, gelin bizi destekleyin.

‘PKK’YA KURŞUN SIKILMASI İÇİN AK PARTİMİZE OY VERMENİZ GEREKİYOR’

Diyorlar ki “Recep Tayyip Erdoğan’a verilen her oy PKK’ya sıkılmış kurşundur.” Elbette ki; PKK’ya kurşun sıkılması için AK Partimize oy vermeniz gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza oy verilmesi ancak onun yol arkadaşlarına yani milletvekillerine oy verilmemesi liderimizin cephede kurşunsuz kalması anlamına gelir.

Cumhurbaşkanımız çıktı ve aday olurken yanında yürüyeceği yol arkadaşlarını belirledi. Cumhurbaşkanımız dedi ki; “Bana oy verin benim yol arkadaşlarıma oy verin benim elimi güçlendirin.” Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için, AK davanın AK neferlerinden özel görevlerini yerine getireceğinden şüphem yok. Akkent Mahallesi’nin elbette ki problemleri var. Zaten başkanımız gece gündüz çözmek için çalışıyor. Belediye Başkanımızla omuz omuza çalışabilmemiz, sizin problemlerinizi çözebilmek için sizlerden oy istiyoruz. Akkent mahallemiz bizim için çok önemli. Sizler bu özel mahallede özel insanlarsınız. Problemleri de, dertleri de omuz omuza çözeceğiz. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz.”