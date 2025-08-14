AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Partisinin kuruluşunu sosyal medya hesabından kutlayan Yakup Alar, “AK Parti’mizin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, milletimize hizmet yolculuğumuzun gurur dolu bir sayfasını daha açıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Çorum’da da eser ve hizmet siyasetinin izleri her geçen gün daha da derinleşiyor” dedi.

Son 24 yılda hayata geçirilen yatırımlar sayesinde Çorum’un eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, gençlik projelerinden sosyal desteklere kadar pek çok alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Yakup Alar, mesajında şunları söyledi:

“Gençlerimiz için spor alanları, kadınlarımız için üretim merkezleri, çiftçimiz için destek programlarıyla şehrimizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içinde olduk.

Bu hizmetlerin arasında, Çorum’un 100 yıllık hayali olan hızlı tren projesinin temelinin atılması ise ayrı bir gurur kaynağımız oldu. Bu proje, şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmenin ötesinde; ekonomik canlılık, yatırım cazibesi ve bölgesel kalkınma açısından stratejik bir adımdır.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki en güçlü temsilcisi olma sorumluluğuyla hareket ediyor; milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için teşkilatlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz.

Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda, daha nice yıllara hep birlikte ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.” (Haber Merkezi)