Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Temsilciliği arasında, öğrenci, veli ve eğitim paydaşlarının psikolojik iyi oluşunu desteklemek, rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve sahadaki uygulamaları güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel tarafından imza altına alındı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında; okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması, eğitim programları, çalıştaylar, seminerler ve saha uygulamaları düzenlenmesi, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik koruyucu–önleyici ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Taraflar, bu iş birliği ile eğitim ortamlarında psikososyal destek kapasitesinin artırılmasını, bilimsel temelli uygulamaların sahaya daha güçlü yansıtılmasını ve aile–okul iş birliğinin güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade ettiler.

Yapılan açıklamada, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığı, öğrencilerin duygusal, sosyal ve psikolojik yönden de desteklenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, protokolün Çorum’daki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağı dile getirildi.

