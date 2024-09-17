Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 271 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 52 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

13-15 Eylül tarihleri arasında il genelinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükünu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen noktalarda saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükununu bozan, gürültü çıkaran ve diğer trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 790 motosiklet denetlenirken, bunlardan 271'ine 1 milyon 52 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

49 sürücüye belgesiz motor kullanmaktan, 19 sürücüye abartı ve gürültüden, 92 sürücüye kask takmamaktan ve 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 113 motosiklet ise trafikten men edildi.