Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, “Aziz milletimiz 28 Mayıs’ta 7’li masaya dersini verecek.” dedi.

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aşıla, “Aziz milletimiz 14 Mayıs’ta ülkemizin yeniden 28 Şubat’ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Ülkemizin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, belirsizliğine, kaosuna sürüklenmesine müsaade etmedi. Destekçileri terör örgütleri, dış güçler, LGBT lobileri olan 7’li masaya geçit vermedi. Milletimiz 14 Mayıs’ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah.” dedi.

Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi olarak Türk milletine minnettar olduklarını vurgulayan Aşıla, “Aziz milletimiz 28 Mayıs’ta sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7’li masaya dersini 28 Mayıs’ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah’ın izniyle. 28 Mayıs’ta ülkemiz, milletimiz, devletimiz kazanacak. Milletimizin ve Cumhur İttifakı’mızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)