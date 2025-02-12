İskilip’e Başmakcı Köyünde, Ankara’da yaşayan iş insanı Ali Bingöl'ün öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikiminde 3 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Başmakcı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri de katıldı.

Başmakcı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu tür projelerle köyde yaşayanların çevre bilincini artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Köy sakinleri, bu tür projelerin devam etmesini ve doğal yaşamın korunmasını umut ediyor.

Etkinliğe katılanlar, doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarken, geleceğe daha yeşil bir miras bırakmanın da gururunu taşıyor.

