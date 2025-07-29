Çorum’un yıllardır konuşulan hayali artık raylara dökülüyor. Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde saha çalışmaları hız kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen dev projede, hem zemin hem de üst yapı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

Ankara-Samsun yüksek standartlı demiryolu projesinin Delice-Çorum kesiminde harita kontrol mühendisi olarak görev yapan Emin Kul, projenin son durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Delice-Çorum hızlı tren projesinde yaklaşık 3 bin kişinin gece-gündüz çalıştığını aktaran Kul; “Ankara-Samsun yüksek standartlı demiryolu projemiz, şu an işletme altında olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin 120 kilometresinden ayrılarak Çorum üzerinden Samsun’a bağlanacaktır. Delice-Çorum projesi 120 km uzunluğunda olup 200 km hıza uygun olarak tasarlanmıştır. Projemizde 8 adet tünel, 26 adet köprü ve viyadük, 3 adet aç-kapa tünel planlanmıştır. Aynı zamanda hattımızda elektrik işletmeciliği yapılacağı için karbon salınımı minimuma inecektir. Projemizin amacı ülkemizin kuzey ve güney demiryolu koridorunu oluşturup Karadeniz ve Akdeniz ticaretini güçlendirmektir. Projemizin diğer amacı ise Anadolu’dan Karadeniz’e konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamaktır. Karayolu ile 6.5 saat süren yolculuk, demiryolunun işletmeye açılmasıyla birlikte 2.5 saate düşecek. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin kişi ekiple demiryolunun bir an önce faaliyete geçmesi için gece-gündüz çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

PROJE HAKKINDA

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 84 alt geçidin yer alacak ve ayrıca Alacahöyük'te bir sayding (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) inşa edilecek.

Hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edilecek.

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşecek.

Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapılması hedefleniyor.