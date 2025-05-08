Çorum’un Mecitözü İlçesi Çayköy Köyü’nden Hakan Özer, rahatsızlığı sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Çayköy Köyü’nden, Ankara’da ikamet eden, Selahattin Özer’in oğlu Hakan Özer (34), vefat etti. Hakan Özer’in 3 ay önce karaciğer nakli olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ÖLÜM HABERİ ÜZDÜ

Genç yaşta vefat eden, 3 çocuk babası Hakan Özer, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün öğleden sonra Çayköy mezarlığında toprağa verilecek.