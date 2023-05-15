MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum dışından milletvekili adayı gösterilen 3 hemşehrimiz meclise girmeye hak kazandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, AK Parti Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Av. Murat Alparslan, AK Parti Ankara 3. Bölge 4. Sıra Milletvekili Adayı Asuman Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aşıla da milletvekili seçildiler.

AK Parti İstanbul 3. Bölge 16. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Sarı ile AK Parti Ankara 1. Bölge 7. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Abdullah Özer ise seçilmek için yeterli oyu alamadı.