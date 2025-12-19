Çorum'un Alaca, Boğazkale ve Sungurlu ilçelerine bağlı köylerden toplanan evsel katı atıkların bertaraf tesisine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda Sungurlu İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Büyükincesu köyü sınırları içerisinde yer alan katı atık toplama alanında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’den proje hakkında bilgi alan Kaymakam Köksal, yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı yerinde değerlendirdi.

Köksal, katı atık toplama alanında bağlantı yolları ile zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kurulacak transfer istasyonu sayesinde evsel katı atıkların daha düzenli, sağlıklı ve çevreye zarar vermeden bertaraf tesisine ulaştırılacağını ifade etti.

Projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Köksal, çalışmaların hızlandırılması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.