AFAD Başkanlığı'nın 16. kuruluş yıl dönümü kapsamında, "Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturma" vizyonu doğrultusunda İl AFAD Müdürü Ali Uslu ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, AFAD Müdürü Ali Uslu, AFAD'ın il genelinde yürüttüğü çalışmalar, risk azaltma faaliyetleri, eğitim programları ve toplum temelli afet bilincini artırmaya yönelik projeler hakkında Vali Çalgan'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, afetlere hazırlığın hayati öneme dikkat çekerek, "Çünkü biliyoruz ki, afetlere karşı en güçlü kalkan, bilinçli ve hazırlıklı bir toplumdur" vurgusunda bulundu.

Vali Çalgan, afetlerin kaçınılmaz olabileceğini ancak doğru hazırlık ve güçlü farkındalıkla etkilerinin azaltılabileceğini belirtti.

Vali Çalgan, AFAD Başkanlığı'nın "Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturma" vizyonu doğrultusunda geçen 16 yılda, yalnızca müdahale kapasitesinin değil, toplumun afet bilinciyle hareket etmesinin de güçlendiğini ifade ederek, "Bugün afet yönetimi anlayışı; müdahalenin yanı sıra, öncesinde alınan tedbirleri ve bireysel sorumluluğu da kapsamaktadır. Dirençli şehirler ancak farkındalığı yüksek bireylerle inşa edilebilir" dedi.

Eğitimden gönüllülüğe, yerel kapasitenin güçlendirilmesinden kurumlar arası iş birliğine kadar birçok alanda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Vali Çalgan, AFAD Başkanlığı'nın 16. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir gelecek için emek veren tüm AFAD personeline, gönüllülere ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

