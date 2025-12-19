Çorum Merkeze bağlı Eskiekin, Kazıklıkaya, Turgut, Kutluca, Hacı Musa, Elmalı, Bekişler ve Körücek köylerinin muhtarları, köylerini kapsayan grup yolunun yapımının tamamlanmasının ardından emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtarlar, uzun süredir beklenen yol çalışmasının hayata geçirilmesinde destek sağlayan AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ile Yol Şube Müdürü İsmail Kapucu’ya teşekkürlerini iletti.

Yapılan yol çalışmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten muhtarlar, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Grup yolunun köyler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini vurgulayan muhtarlar, hizmetlerin devam etmesini temenni etti.

Yetkililerin kırsal altyapıya verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu dile getiren muhtarlar, köy halkı adına destek sunan herkese şükranlarını sundu.

