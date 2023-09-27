16 ilde FETÖ'cüleri kamuya yerleştirenlere operasyon 16 ilde FETÖ'cüleri kamuya yerleştirenlere operasyon

Çorum’da iki ayrı mahallede üç ayrı işyerine yönelik silahlı saldırı olayı aydınlatıldı.

Önceki gün kent merkezinde sabaha karşı iki ayrı mahallede, üç işyerine yönelik silahlı saldırı olayının 3 şüphelisi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tüfekle işyerlerine ateş açan 3 şüpheliyi yakaladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile polis tarafından yakalanan 3 şüpheliden ikisi ‘Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarından sevk edildikleri adli birimlerce tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.