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Çorum’da iki ayrı mahallede üç ayrı işyerine yönelik silahlı saldırı olayı aydınlatıldı.

Önceki gün kent merkezinde sabaha karşı iki ayrı mahallede, üç işyerine yönelik silahlı saldırı olayının 3 şüphelisi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tüfekle işyerlerine ateş açan 3 şüpheliyi yakaladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile polis tarafından yakalanan 3 şüpheliden ikisi ‘Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarından sevk edildikleri adli birimlerce tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.