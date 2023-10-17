Çorum'da İnönü Caddesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde aracın hızla gelerek reklam tabelasına çarptığı görülüyor.
Erkan Etyemez (37) idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Feci kaza kameralara böyle yansıdı.