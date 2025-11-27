İstanbul’da Büyükçekmece’de üç kişinin peş peşe öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ayrıntıları savcılık dosyasına yansıdı. Otelde sevgilisi Melisa Külekçi’yi vurduktan sadece 24 dakika sonra otelin ilerisindeki araçta iki kişiyi öldüren Hakan K savcılıkta, Melisa’nın kendisine “Ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum… Beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et” dediğini iddia etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve çevresinde üç kişinin öldürüldüğü olayla ilgili hazırladığı soruşturmada, cinayetlerin dakikası dakikasına nasıl işlendiğini ortaya koydu. Savcılığın hazırladığı soruşturmaya göre üç ayrı ölüm, aynı fail tarafından 22.00–22.24 arasındaki 24 dakikalık süreçte gerçekleşti. Savcılık kayıtlarına göre olay zinciri 10.11.2025 saat 22.00 sıralarında başladı. Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki otelin 311 numaralı odasında bulunan Melisa Külekçi, sağ kulak üstünden tek mermi girişli yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Otel odasında,1 adet 9 mm kovan, 8 adet fişek, bir miktar içilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre kamera görüntülerine göre zanlı Hakan K., 09 Kasım 00.26'da odayı kiraladı. Melisa ise 10 Kasım 14.56'da otele giriş yaptı. Savcılık dosyasına giren Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmaya göre saldırgan, Melisa'yı saat 22.00 sıralarında vurdu. Hakan K., Melisa'yı vurduktan sonra 23 dakika sonra yani 22.23'te otelden çıktı ve sadece birkaç metre ötedeki 39 numara ile başlayan plakalı araca yöneldi. Saat 22.24'te aracın sağ arka kapısını açarak içerdeki iki kişiye ateş etti.

Kaporta ustası olan tanık E.E. ifadesinde: "Saat 22.20 gibi iki el silah sesi duydum. Bir süre dışarı çıkmaya korktum. Çıktığımda araç çalışır haldeydi, sağ arka kapısı açıktı. İçinde iki kişi yaralıydı." dedi.

Savcılığa göre Hakan K.'nın aile bireyleri, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Hakan K. ile sevgilisi Melisa Külekçi arasında 2019 yılında Esenyurt Kıraç Polis Merkezi'ne yansıyan Kasten Yaralama başvurusu bulunduğu, ama herhangi bir tedbir kararının olmadığı tespit edildiği belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube ile Teknik Takip ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı 25 Kasım günü Avcılar'da yakalandı. Üzerinde sökülmüş halde namlusu eksik 1 adet 9 mm tabanca bulundu. Üzerinde sökülmüş, namlusu eksik 9 mm tabanca ele geçirildi. Zanlı, tabancanın namlusunu "yerini hatırlamadığı bir yere attığını" söyledi.

Savcılık, zanlının gözaltı sonrası yapılan ön görüşme ifadelerini dosyaya şu şekilde geçirdi: Zanlı, Melisa Külekçi ile birlikte uyuşturucu kullandığını, Melisa'nın kendisine "ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum, beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et" dediğini iddia etti.

Hakan K., kız arkadaşının bu sözleri üzerine Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü'yü arayarak "uyuşturucu almak istediğini" söyleyip otel çevresine çağırdığını, daha sonra üçüne de ateş ettiğini ve mermi bitince intihar edemediğini beyan etti.

Ön görüşmede bu iddialarda bulunan katil zanlısı Hakan K. resmî ifadesinde ise susma hakkını kullandığı da dosyada yer aldı. 26 Kasım 2025'te adliyeye sevk edilen Hakan K nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.