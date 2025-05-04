Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Çıplak, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliği mücadelesinin sembolü olmasının yanı sıra, Türk milletinin yeniden doğuşunun ve dirilişinin tarihi olduğunu söyledi.

Çıplak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçülüğün ana ilkelerini yansıtan, Türk destanlarındaki Bozkurt ile sembolleşen Türkçülük düşüncesi, Türk milletinin hedeflerini belirlemiş ve millî ülküsünün temelleri, destanlarımıza kadar uzanmıştır. Divânü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de Türkler ve Türkçe yüceltilmiştir. Kaşgarlı Mahmud, “Gördüm ki, yüce Tanrı, devlet güneşini Türklerin burçlarından doğdurmuş. Göklerdeki daireleri, onların devletleri çevresinde döndürmüş” diyerek Türk milletinin kudretini vurgulamaktadır. Yusuf Has Hâcib ise, ilimde Arapçanın, edebiyatta Farsçanın hâkim olduğu bir dönemde eserini Türkçe kaleme almış ve Türk dilini öven ifadeleriyle Türkçülüğün temellerini atmıştır.

yüzyılda millî şuur, Türkçe ve Türkçecilik alanlarında belirginleşmiş, Gülşehrî ve Âşık Paşa gibi önemli şahsiyetler, Türkçeye gereken değerin verilmemesini şu şekilde dile getirmiştir: “Türk diline kimesne bakmaz idi / Türklere hergiz gönül akmaz idi.”

Mehmed Emin Yurdakul, “Cenge Giderken” şiirinde, “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur / Sinem, özüm ateş ile doludur” diyerek Türk milletinin millî ruhunu canlandırmıştır. “Türk’ün her şeyi güzeldir ve her şeyden güzeldir” diyen Mehmed Emin Bey, Türkçülüğün ruhunu yansıtmaktadır.

Türkçülüğün temel niteliği olan bağımsızlık ve vatan sevgisi, MÖ 1. yüzyılda Hun hükümdarı Çiçi'nin yabancı himayesine girme teşebbüslerine karşı çıkışında, Kök Türk prensi Kür Şad'ın bağımsızlık için Çin sarayını basmasında ve Orhun Yazıtları'nda açıkça görülmektedir. Kök Türk bilgesi Tonyukuk'un Türk kültürünü koruma mücadelesi ve Bilge Kağan'ın yazıtındaki Türklük sevgisi, bizlere büyük bir miras bırakmıştır.

İsmail Gaspıralı, yalnızca Kırım Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının uyanıp ayağa kalkması için "dilde, fikirde, işte birlik" düşüncesini yaymıştır. Yusuf Akçura, 1904 yılında yayımlanan Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde, Türk birliği siyaseti gerektiğini savunmuş ve bu birliğin, Osmanlı topraklarındaki Türkleri dinî ve ırkî bağlarla birleştireceğini belirtmiştir.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Merhum Hüseyin Atsız Bey'in de aralarında bulunduğu 23 idealist milliyetçi, Türk milletinin maddi ve manevi varlığını korumak adına anlamlı bir duruş sergilemiş, Türk milliyetçiliği için bedeller ödemiştir. 3 Mayıs, Türk milliyetçiliği mücadelesinin sembolü olmanın yanı sıra, Türk milletinin yeniden doğuşunun ve dirilişinin tarihidir.

Türk Devleti’nin yenilmez, güçlü hayat kaynağı ve Türk milletinin teminatı gençliktir. Milliyetçilik, şerefli bir bayraktır ve onu vatanın her köşesinde dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve millî vazifesidir. Milliyetçi, bu ülkünün temellerini sağlamlaştırmakla görevlidir. Böylece Türklük daha da güçlenir.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyor; 3 Mayıs 1944'ün hayatta olan fedakâr milliyetçi kahramanlarını şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’müz kutlu olsun!"