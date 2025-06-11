Çorum'da üç otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Yüksel M. idaresindeki 61 AGT 086 plakalı otomobil, Zikri T. yönetimindeki 06 LBV 08 plakalı otomobil ve Emre G'nin kullandığı 48 ADJ 380 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Cerit köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Kamile M, Rümeysa M, Gamzenur M, Gürsel M, İlker T, Zübeyde T. ve Sadık F. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı