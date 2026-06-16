Çorumlu genç Edirne'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çorumlu Muharrem Uysal, hızlı tren inşaatında çalışanların bulunduğu aracıyla Eskikadın köyü kavşağında tır ile çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan Çorumlu Muharrem Uysal, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 2 kişinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Muharrem Uysal'ın Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Fındıklı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar