Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
430 kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin görev yeri değiştirildi.
Kararname ile Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Kaymakamı Ömer Ulu ile Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri Cihangir Güler Çorum Vali Yardımcılığına atandı.
Ayrıca Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman Amasya'nın Göynücek Kaymakamlığına, Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsan Boğazkale Kaymakamlığına, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Ordu'nun Akkuş İlçe Kaymakamlığına atandı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet