Çorum’da kene ile mücadele kapsamında doğaya 300 keklik salındı.

Etkinlik, Çorumlu Obası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen biyolojik mücadele kapsamında, Çorum’da doğaya 300 keklik salımı yapıldı. Çorumlu Obası’nda düzenlenen etkinliğe; Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Hayri Kömür katıldı.

Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Çorum’un şehir manzaralı bu güzel noktasında doğaya keklik salımı için bir aradayız. Bölgemizde sıkça görülen kene vakalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Kekliklerin doğal ortamda bu zararlılarla mücadelede etkili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, ihtiyaç duyulan bölgelerde birkaç yıldır keklik salımı yapmaktadır. Bugün burada doğayla buluşacak 300 kekliğin, kene ile mücadelede öngördüğümüz olumlu sonuçları getirmesini umuyoruz.” dedi.

Etkinliğe, Çorumlu Obası’nda bulunan çocuklar da katılarak keklik salımına eşlik etti.