Çorum 'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü.

İlçenin Kuzkışla köyünde bir kişi, evinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.

Bir süre sonra kontrolden çıkan alevler hasat yapılmaya hazırlanan buğday tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında Yusuf Akça, Mustafa Çakır, Muzaffer Kaya ve Çelebi Kurt'a ait 31 dekar ekili arazi ile 600 balya saman yandı.

Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, gazetecilere, itfaiyenin yangına hızla müdahale ettiğini dile getirerek, "Devletin bütün imkanları köye sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü." dedi.