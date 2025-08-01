Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri sevindirecek haber akşam saatlerinde geldi...

Eski tip ehliyetlerin indirimle yenilenmesi işlemlerinin, bugün mesai saati bitiminde sona ermesi bekleniyordu.

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmişti.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklamada bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31Temmuz 2025’e çekildiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin alınan yeni kararı paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, artık bu belgeler 31 Ekim 2025'e kadar değiştirilebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski ehliyetlerin yenilenmesi konusunda vatandaşlara ek süre tanındığını belirtti. 1 Kasım 2025’ten sonra ise sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler 7.438 TL ücret ödemek zorunda kalacak.

"SÜRENİN SON KEZ UZATILMASI KARARLAŞTIRILDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle: Ocak: 140.000, Şubat: 82.000, Mart: 84.000, Nisan: 101.000, Mayıs: 270.000, Haziran: 502.000 ve Temmuz: 1.413.489. Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih: 31 Ekim 2025.

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim"