Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı'nın öncülüğünde, İklim Yasası üzerine ortak bir çalışma zemini oluşturulması yönünde atılan adımlar, ilk meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda kentteki siyasî parti temsilcileri, ilk toplantısını yaptı.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı'nın ev sahipliğinde Çarşamba akşamı düzenlenen toplantıya; Saadet Partisi İl Müfettişi Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş ve Zafer Partisi'ni temsilen Ali Bayram Çelik'in yanı sıra Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, İl Sekreteri Mert Safa Gün, Deva Partisi İl Teşkilat Başkanı Berker Eskizara ve Yeniden Refah Partisi'nden Ömer Karslı katıldı.

Toplantıda, Meclis'ten geçen ve mevcut hâliyle ciddi sıkıntılar doğuran İklim Kânunu hakkında toplumun bilinçlendirilmesi yönünde işbirliğine devam edilmesi ve bu konuda önümüzdeki süreçte atılacak adımların belirlenmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.