Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı, şubat ayındaki kuraklığı gözler önüne seren Türkiye haritası endişelendirdi. Kuraklık haritasında Çorum’da ‘şiddetli kuraklık’ yaşandığı gözlemlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2024 Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumu haritası yayınlandı.

ÜÇ AYDA KURAKLIK ARTTI

Yayınlanan haritada, Çorum, Türkiye'nin büyük bölümüyle birlikte acil durum gerektiren çok şiddetli kurak iller arasında gösterildi.

3 aylık harita incelendiğinde kuraklığın yavaş yavaş göze çarpıyor.

KURAKLIĞIN ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuraklığı "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay." olarak tanımlıyor.

UMUDUMUZ İLKBAHAR YAĞIŞLARINDA

Ülkemizin şiddetli kuraklığın etkisinde başka bir afetle karşı karşıya kalmaması için tüm umutlar ilkbahar yağışlarında.