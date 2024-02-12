İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Real Otelde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, önceki dönem il başkanı ve milletvekili adaylarından Bekir Özsaçmacı ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Basın toplantısında kısa bir açış konuşması yapan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, seçim sürecinin birlik ve beraberlik içinde tamamlanmasını temenni etti.

Önceki dönem il başkanı ve milletvekili adaylarından Bekir Özsaçmacı ise yaptığı konuşmada Çorum’da seçmenlerin iki taraf arasına sıkıştırıldığını ancak kendilerinin üçüncü bir yol açmak için siyaset yaptıklarını belirterek, “Çorum’un sorunlarını çözecek olan İYİ Parti’dir. Bu da üçüncü yoldur” dedi.

İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin de daha önce MHP’den aday adaylığı başvurusu yaptığını ancak MHP’nin AK Parti ile birlikte hareket etme kararı alması üzerine İYİ Parti’den belediye başkan adayı olduğunu dile getirdi.

18 Şubat’ta aday tanıtım programı düzenleyeceklerini ve projelerini de bu programda açıklayacağını kaydeden Ahmet Ertekin, “İşçiler, emekliler ve esnaflarımız ile ilgili projelerimiz var. Bunları 18 Şubat’ta düzenleyeceğimiz aday tanıtım programımızda açıklayacağız. Seçim çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izniyle 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde ipi göğüsleyeceğiz” diye belirtti.

Çorum’un ana sorununun trafik olduğunu vurgulayan Ertekin, “Şehrimizin ana sorunu trafik ve hala çözülmedi. Çalışan annelerin kreş sorunu var. Her yerde dilenciler var. Sayıları sürekli artıyor. Buna çözüm bulunması lazım. Çorum’da ciddi şekilde konut problemi var. Bizimde ucuz konut yapmak gibi bir projemiz var” ifadelerini kullandı.