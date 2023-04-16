FATİH BATTAR

Çorum'da bunalıma giren genç, silahla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre Mecitözü'nde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Ekercan, önceki gün akşam saatlerinde boş bir arazide silahla yaşamına son verdi.

Arazide Ekercan'ın cansız bir şekilde yattığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Ekercan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Mecitözü Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.