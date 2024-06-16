İskilip Belediyesi tarafından her gün 350 aileye sıcak yemek sağlayan Aşevi sayesinde yıl boyunca kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara destek olunuyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden İskilip Belediyesi, belirlenen vatandaşlara yemek yardımında bulunuyor. Aşevine gelemeyen yaşlıların ise hazırlanan yemekler evine götürülüyor. Mübarek Kurban bayramında sizlerde çorbada tuzumuz olsun diyorsanız İskilip Belediyesİ Aşevine yardımda bulunabilir destek olabilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci şunları söyledi:

"Sevgili Hemşehrilerim,

Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşarken, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimiz bu mübarek günlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak için siz değerli hemşehrilerimizin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Belediyemizin aşevi, arife gününde de hizmet vermeye devam ediyor ve kurban bağışlarınızı beklemektedir.

Belediyemizin aşevi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacak. Kurban bağışlarınızı belediyemizin aşevine yaparak, bu kutsal günlerde yardıma muhtaç ailelerimize destek olabilirsiniz. Bu anlamlı katkılarınız, ilçemizde birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ve bayram sevincini hep birlikte yaşamamıza vesile olacaktır.

Her bir kurban bağışı, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket getirecek ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturacaktır. Bu güzel vesileyle, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Gelin, bu bayramda da birlik ve beraberlik içinde olalım ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini birlikte yaşatalım.

İskilip Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bayramda da gönüllerimiz bir, sofralarımız bereketli olsun"