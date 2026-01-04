İskilip Danişmend Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi İhsan Efe Çetinkaya tarafından geliştirilen ve faydalı model etiketi almaya hak kazanan “Döner Kanatlı Dikey Kalkışlı ve Yüksek Hızlı Dolanan Mühimmat Sistemi Projesi”, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a sunuldu.

Gerçekleştirilen sunuma İskilip İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu, Okul Müdürü Uğur Güçlü ve projenin danışman öğretmeni Özlem Polat Akkuş da katıldı.

Toplantıda projenin teknik gelişim süreci, mevcut aşaması ve bundan sonraki yol haritası üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. İl Müdürü Cemil Çağlar’ın yönlendirmeleri doğrultusunda projenin ilerleyen safhalarında başvuru yapılabilecek yeni kurum ve kuruluşlar belirlendi ve olası iş birliği imkânları ele alındı.