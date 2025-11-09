İskilip AK Parti Gençlik Kolları tarafından gençlere yönelik düzenlenen GençFes programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İskilip Belediyesi’ne ait Atatürk Orman Çiftliği Düğün ve Toplantı Salonu’nda yapılan etkinlik, gün boyu süren eğlenceli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu. Gençler müzik eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Programa; İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Civan, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baldan ve çok sayıda genç katıldı.

Başkan İsmail Çizikci, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, “Onların enerjisiyle İskilip daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olacak” dedi.

İlçe Başkanı Mehmet Demirci ise, “Partimizin en büyük gücü gençliğimizdir. Sosyal ve kültürel anlamda her zaman gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baldan da, “GençFes sadece bir etkinlik değil, geleceğe umutla bakan bir gençlik hareketidir” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik müzikli eğlenceyle sona ererken, program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.