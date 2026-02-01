İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası genel kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Osman Top güven tazeledi.

Genel kurula İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ÇESOB Başkanı Recep Gür, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.

Seçimde Osman Top 130 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi İbrahim Ethem Ergün ise 35 oy da kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapan İbrahim Ethem Ergün, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, esnafın oylarıyla yeniden başkan seçilen Osman Top’u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.