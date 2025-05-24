Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim Kupalar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvasında Çorum’u temsil eden takımlar belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda dokuz erkek iki kız takımının mücadele ettiği il birinciliğinde erkeklerde Çorum Basketbol Yıldızları takımı Mert şahin, Asaf Erdem, Mert Karaca Köylü ve Eren Adıyek’den oluşan kadrosu ile birinci olurken Gelişim Basketbol takımı ise Emir Keskin, Deniz Yıldız, Eren Güneşli ve Kuzey Kerman’dan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Kızlarda ise Çorum Basketbol Yıldızları takımı Fatma Nur Yılmaz, Naz Aras., Damla Gürgen, Cemre Malatyalı ve Zeynep Mercan’dan oluşan kadrosu ile birinci olurken Çorum Gençlikspor kulübü Serap Bezgin, Berra Yücel, Nisanur Aşgın ve İpek Yıldız’lı kadrosu ile ikinci oldu. İlk iki sırayı alan bu takımlar 25-29 Haziran tarihlerinde ilimizde yapılacak olan bölge birinciliğinde mücadele edecekler.