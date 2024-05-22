Şehre içme suyu sağlayan ana isale hattındaki su kaçağı, Çorum Belediyesi ekiplerinin 4 gün süren yoğun çalışması sonucunda giderdi.

Ana isale hattında arıza tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çevreyolu bölgesinde 4 gün süren kazı çalışmaları sonunda 7 metre derinlikteki Ø1000’lik Çelik isale hattına ulaşarak arızayı giderdi. Ana isale hattındaki çalışmaları su kesintisi yapmadan gerçekleştiren ekipler onarımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yaptığı açıklamada, " Akkent, Ulukavak, Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerine içme suyu sağlayan ana isale hattında tespit edilen arızayı 4 gün süren çalışmalarla onardık.” dedi.