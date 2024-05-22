Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan “Minik Eller Hobi Bahçesi” çocuklarla şenlendi.

Minik öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la birlikte fide dikti.

Çorum Belediyesi'nin miniklere doğayla buluşma imkanı sunan "Minik Eller Hobi Bahçesi"nde bu yılın ilk fideleri toprakla buluştu. Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, Çomar Barajı bölgesindeki Lavanta Bahçesi yanında oluşturulan hobi bahçesine domates, biber ve salatalık fidesi dikerek doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da miniklerle birlikte fide dikimine katıldı.

Başkan Aşgın, "Çocuklarımızın doğayla iç içe olmalarını, toprakla haşır neşir olmalarını ve kendi gıdalarını üretmenin keyfini yaşamalarını istiyoruz. Minik Eller Hobi Bahçesi bu amaçla oluşturduğumuz bir proje. Bu projede çocuklarımıza doğayı sevmeyi, çevreye saygılı olmayı ve sorumluluk bilincini aşılamayı amaçlıyoruz. Bugün burada dikilen her fide, geleceğe atılmış bir adımdır. Bu fideler ile birlikte miniklerimiz, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de kendi gıdalarını üretmenin keyfini yaşıyor. Bu projenin çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.