Çorum’un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Eylül Salı günü Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Ali Baki Falcıoğlu idaresindeki 05 ACT 172 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Adem Ç. yönetimindeki 19 ER 72 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü kabin kısmında sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince gerekli müdahaleleri yapılan yaralı sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ali Baki Falcıoğlu, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti